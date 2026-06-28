Юниорская сборная Украины по паделу потерпела первое поражение на дебютном для себя чемпионате Европы в Порту. После победы над Венгрией (2:1) в первом туре, на второй день группового этапа украинцев ожидал экзамен от сборной Португалии – одной из лидеров мирового падела и второй по силе команды континента после Испании.

Матч оказался односторонним: все три украинские пары уступили своим португальским визави с одинаковым счетом 0:6, 0:6. В категории U14 поражение потерпели Милан Толстенко и Глеб Ельшин, в U16 – Никита Герега и Михаил Таныгин, в U18 – Мартин Шегеда и Ярослав Садовой.

После двух игровых дней турнирная таблица группы выглядит так: Португалия возглавляет с четырьмя очками (6:0 по партиям), Норвегия идет второй с тремя очками (3:3), Украина третья также с тремя очками, но худшей разницей партий (2:4), а Венгрия закрывает таблицу с двумя очками (1:5).

В Final 8 из группы выходит только команда-победитель, так что для Украины завтрашний матч против Норвегии станет решающим для дальнейшей судьбы в турнире – только победа и поражение Португалии в параллельном матче оставляет шанс на продолжение борьбы за выход в финальную стадию. Матч состоится 29 июня, трансляцию можно будет смотреть вживую на YouTube-канале Международной падел федерации.