С 27 июня по 4 июля в городе Порту (Португалия) пройдет юниорский чемпионат Европы по паделу – 2026 FIP Junior Euro Cup. Этот турнир станет историческим для Украины, так как впервые на континентальном первенстве выступит наша юниорская сборная.

В последние месяцы Федерация формировала команду, проводила отбор, организовывала тренировочные сборы и создавала условия для того, чтобы украинские юниоры получили возможность представить страну на самом престижном турнире Европы.

О всех деталях подготовки, организационных вызовах и амбициозных планах сборной в эксклюзивном материале рассказали генеральный секретарь Украинской падел-федерации Олеся Николенко, а также старший тренер национальной сборной Украины по паделу, призер национальных первенств и участник двух чемпионатов Европы Вячеслав Седоплатов.

Состав юниорской сборной Украины

В заявку команды вошли 12 спортсменов в трех возрастных категориях.

U14

Максим Брусиловский

Милан Толстенко

Кирилл Кириченко

Глеб Ельшин

U16

Владислав Медведь

Михаил Танигин

Никита Герега

Александр Твердохлебов

U18

Мартин Шегеда

Андрей Мельничин

Ярослав Садовой

Назарий Салеев

Формат и календарь турнира

Первым этапом чемпионата станет групповой раунд, который пройдет с 27 по 29 июня. Среди юношей 18 сборных будут бороться за места в Final 8.

Украина попала в корзину жеребьевки вместе с Кипром, Чехией, Великобританией, Польшей и Молдовой.

В финальный этап выйдут восемь лучших сборных Европы. После этого они будут распределены на две группы по четыре команды, и по две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфиналы и продолжат борьбу за медали.

Ключевые даты турнира:

27-29 июня – групповой этап;

30 июня – 2 июля – Final 8;

3 июля – полуфиналы;

4 июля – финалы.

Важно, что чемпионат Европы пройдет в командном формате. Результат сборной будет определяться выступлениями всех трех возрастных категорий, поэтому каждый матч будет иметь значение для итогового результата Украины.

Подготовка в Португалии: адаптация к условиям чемпионата

Еще до начала турнира украинская команда отправилась в Португалию, чтобы провести заключительный этап подготовки непосредственно на месте проведения соревнований. 20 июня сборная начала учебно-тренировочный сбор в Лиссабоне. Вместе с командой работают два тренера – аргентинец Августо Экспозито и Вячеслав Седоплатов.

По словам представителей сборной, возможность тренироваться на кортах будущего чемпионата является важным преимуществом перед началом соревнований. Спортсмены знакомятся с особенностями кортов и адаптируются к местным климатическим условиям.

«Наши ребята уже привыкли к свету, к самому корту, к скорости мяча. В Португалии мяч быстрее, чем у нас в Украине, потому что там очень жарко и немного другая влажность. Для того, чтобы им было комфортно во время матчей, они уже сейчас готовятся и

звикають до цих умов», – рассказывает Олеся Николенко.

Старший тренер сборной Вячеслав Седоплатов добавляет, что адаптация касалась не только игры, но и физического состояния спортсменов после непростой дороги:

«Самым сложным был путь, ведь сначала спортсмены добирались до Польши, а уже оттуда летели в Португалию. Первый день был очень тяжелым, но сейчас ребята уже чувствуют себя значительно увереннее».

Как формировалась юниорская сборная

Подготовка к чемпионату Европы началась еще в 2025 году. Федерация объявила набор детей из разных клубов Украины и начала поиск кандидатов в сборную. Отбор проходил в несколько этапов. Сначала спортсмены отправляли свои видео с выполнением игровых элементов, после чего лучших приглашали на специальные лагеря под руководством Августо Экспозито и Вячеслава Седоплатова.

В состав сборной вошли спортсмены из разных регионов страны – Одессы, Ивано-Франковска, Черновцов, Хмельницкого, Закарпатья и других областей.

В Федерации уверены, что дебют на чемпионате Европы станет важным шагом для развития детского паделла в Украине. В этом году был проведен детский Кубок Украины, по результатам которого окончательно сформировали состав сборной. Из-за высокого интереса организаторам даже пришлось проводить дополнительный турнир для младших спортсменов. Кроме того, к паделлу все чаще переходят дети из других видов спорта, в частности из тенниса.

«Мы начинали с четырех детей, а закончили тем, что все места были заняты, а еще около двадцати детей ждали своей очереди. Это очень хороший сигнал для развития детского паделла в Украине», – отметила Олеся Николенко.

После чемпионата Федерация планирует продолжить работу над развитием детского направления, созданием единой системы подготовки вместе с Украинской падел-академией и расширением календаря детских соревнований.

«Нам важно, чтобы в клубах детей готовили по одинаковой программе. И уже с следующего года у нас будет насыщенный календарь турниров не только для взрослых, но и для детей».

Сборы в Украине и работа над командной игрой

После формирования состава команда перешла к подготовке. В течение года сборная провела три-четыре учебно-тренировочных сбора. Основное внимание уделялось контролю мяча, перемещению по корту, отработке взаимодействия в парах и развитию командного взаимодействия.

Тренировочные лагеря проходили на кортах клуба RSP в Киеве и UZH Padel Club в Ужгороде. Отдельную роль в подготовке сыграли украинские клубы, которые предоставляли корты для тренировок и поддерживали сборную. Во время сборов в Ужгороде спортсмены тренировались бесплатно, а главный тренер клуба Татьяна Дычка помогала команде с физической подготовкой.

Для украинских юниоров чемпионат Европы станет первым международным стартом такого масштаба. Поэтому тренерский штаб уделяет внимание нелишь технической и физической подготовке, но и психологической настройке команды. По словам Вячеслава Седоплатова, важно помочь спортсменам справиться с эмоциями и ощутить уверенность перед дебютом:

«Я думаю, это первый турнир такого уровня для нашей команды и всех наших игроков. Мы с Августо настраиваем их, передаем свой опыт, мотивируем через командные встречи. Посмотрим, как они будут реагировать на это событие в игре. Но я уверен, что мы сделаем все, что от нас зависит, на корте и за его пределами».

Бюджет, организация поездки и вызовы для федерации

Для Украинской падел-федерации участие в юниорском чемпионате Европы стало первым подобным проектом. Одним из главных вызовов было собрать детей из разных регионов страны, организовать совместную работу тренерского штаба и провести полноценную подготовку команды. Одновременно Николенко отмечает поддержку международных партнеров, которые помогали решать организационные вопросы и способствовали подготовке сборной:

«Это наш первый опыт. Где-то чуть больше времени заняло определиться с командой, собрать всю эту историю вместе. Нужно было сделать так, чтобы все дети приехали в одно время в одно место, чтобы тренер, который живет в Испании, также был рядом с командой».

По ее словам, подготовка длилась несколько месяцев и финансировалась из разных источников. Часть расходов взяла на себя Федерация, часть — родители спортсменов, а значительную помощь оказали клубы-партнеры.

Подготовка к дебютному чемпионату Европы стала результатом совместной работы федерации, клубов, тренеров и родителей спортсменов. Особенно важной была поддержка семей юных игроков. Некоторые спортсмены даже приезжали на сборы в Украину из-за границы.

«К нам на сборы приезжали даже дети, которые живут за границей. Родители привозили их в Украину, не боялись обстрелов. Это настоящая синергия всех людей, которые хотят развивать падел», — говорит Олеся.

Кто фавориты и в чем сила сборной Украины?

Чемпионат Европы станет серьезным испытанием для украинской команды. К фаворитам традиционно относятся Испания, Португалия, Италия, Франция и Швеция – страны, где падел развивается значительно дольше. По мнению представителей сборной, Украина может успешно конкурировать с командами, которые находятся на схожем этапе развития. Среди них называют Румынию, Венгрию, Австрию, Чехию и Молдову.

Первый опыт знакомства с высоким уровнем детского падела украинцы получили еще на Гимназиаде в Сербии, где ощутили разницу в классе, играя против итальянцев. Вячеслав Седоплатов отмечает, что даже шок от уровня игры топ-сборных – это необходимый этап роста:

«Конкуренция очень высокая. Сегодня видели тренировку португальцев, наши ребята были шокированы уровнем игры. Но это также будет полезно для наших игроков увидеть и ощутить себя в таких условиях. Это будет лучший опыт для них».

Несмотря на большую разницу в опыте, тренер убежден, что украинцы имеют свое уникальное преимущество, на которое делается главный акцент – командный дух:

«Самая сильная наша сторона – это характер и умениебиться до конца. Я уверен, что вы это увидите. Это главное, на что мы делаем акцент. Мы – команда, мы поддерживаем друг друга и будем биться до конца».

Смотря в перспективу, Вячеслав Седоплатов отмечает высокий потенциал своих подопечных. Для него это поколение – первопроходцы, которые уже закладывают фундамент для будущих успехов:

«На самом деле, мне нравятся все игроки. Они – первые, кто начинает играть в настоящий падел. Я уверен, что со временем они начнут вытеснять более опытных игроков из взрослой национальной команды. Главное – не останавливаться в развитии и продолжать работать».

Амбиции и цели: настрой на результат

Перед выходом на корты Португалии тренерский штаб сохраняет реалистичный, но в то же время боевой настрой. Хотя сложность соревнований и опыт соперников являются очевидными факторами, в сборной верят, что команда способна навязать борьбу каждому оппоненту и сделать шаг к следующему этапу турнира.

Старший тренер сборной Вячеслав Седоплатов подчеркивает, что путь к успеху зависит от полной самоотдачи каждого игрока:

«Если мы выйдем в следующий раунд, это будет очень сильный результат. Это реально, но для этого должно сложиться много факторов. Мы сделаем все возможное на корте и за его пределами».

Со своей стороны, генеральный секретарь Украинской падел-федерации Олеся Николенко акцентирует внимание на стратегическом значении этого дебюта. Для федерации этот чемпионат – это инвестиция в будущее и проверка собственного потенциала на европейской арене:

«Конечно, мы хотим выйти из группы. Но самое важное – показать лучший уровень игры, на который способна команда. Даже если соперники окажутся сильнее, этот опыт станет важным шагом для развития украинского падела».

Где смотреть матчи

Все матчи чемпионата Европы по паделу будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Международной падел федерации, так что поддержать украинских юниоров можно будет из любой точки мира.