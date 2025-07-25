С десятью титулами чемпиона Европы (три из них получены только в прошлом месяце) и четырьмя наградами чемпионата мира, можно было бы подумать, что карьера Алексея Середы близится к завершению. Но еще более удивительно осознавать, что этот украинский прыгун в воду все еще подросток — особенно когда он с такой уверенностью говорит о событиях за пределами спорта, в частности о трагедии в своей стране.

«Иногда (прыжки в воду) немного пугают, но потом я вспоминаю людей, которые защищают нашу страну в ужасных условиях и стараются еще больше, чем я», — сказал Середа.

«Это моя работа, и я знаю, что каждая медаль дарит моему народу маленькую частичку надежды. Для меня это еще один шаг к миру в Украине, поэтому я делаю все возможное, чтобы все мной гордились».

Как и многие молодые украинцы, Середа был вынужден быстро повзрослеть после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Его отца мобилизовали в Вооруженные силы Украины, где он стал к обороне страны на передовой. Это сразу дало Алексею более глубокое осознание происходящего. Он не боится говорить о войне публично, стремясь повысить осведомленность в мире.

«Я бы сказал, что все начинают забывать о войне, но ничего не меняется — ситуация только ухудшается, — продолжил Середа. — У нас нет нормальных условий для тренировок, постоянно воздушные тревоги, и мы должны прятаться в укрытия. Это ужасно. Мой отец не был воином, но теперь он солдат. Это заставляет меня беспокоиться, но я стараюсь сосредоточиться на том, что я могу сделать — добиться больших результатов, чтобы помочь своей стране. Но важно и говорить о войне, чтобы люди не забыли о ситуации».

От радости в Дохе — до боли в Париже

Алексей Середа уже не раз вызывал гордость в своей стране благодаря победам на международной арене — несмотря на все трудности дома. На чемпионате мира в Дохе в прошлом году он завоевал свою первую индивидуальную награду на мировом уровне — бронзу в прыжках с 10-метровой вышки.

«Мне очень понравилась Доха. Это был мой лучший чемпионат, потому что я получил индивидуальную медаль, и это было очень важно. Это не обязательно важнее, чем синхронные прыжки, но там я делаю четыре прыжка, а в индивидуальных — шесть. Получить медаль в индивидуальных прыжках — это показывает, что я действительно хорош в прыжках в воду!»

Середа надеялся, что эта победа станет трамплином к первой олимпийской медали на его вторых Играх, но из-за нарушенной подготовки он занял только восьмое место в индивидуальных и пятое в синхронных прыжках.

«Конечно, я хотел бы финишировать выше, но это было предсказуемо с учетом тренировок, которые у меня были», — вспоминает он. — Этот результат дал мне еще больше мотивации перед Сингапуром-2025. Я понял, что медаль возможна. Мы с Кириллом Болюхом были очень близки к бронзе — не хватило меньше десяти баллов. Теперь я работаю ещеусерднее».

В поисках победы в Сингапуре

Подготовка к чемпионату мира-2025 в Сингапуре далека от идеала: украинцы вынуждены тренироваться в Польше, Венгрии и на Филиппинах из-за постоянной опасности дома.

«В Украине, особенно в Киеве, очень опасно. Вы, вероятно, видели новости — каждый день Россия атакует. Поэтому нам пришлось переехать в другие страны», — рассказывает Середа.

«Сингапур — это то, на чем я полностью сосредоточен в этом году. Я сильно хочу выиграть там. Думаю, это будет шаг к моей главной мечте — стать олимпийским чемпионом. Если я выиграю золото там, то буду знать, что у меня есть реальный шанс выиграть золото на Играх 2028 года».

Середа откроет выступления 26 июля в смешанных командных соревнованиях (3 м и 10 м), далее 29 июля примет участие в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, а 2-3 августа будет соревноваться в индивидуале на 10 м. Победы на этих же дистанциях на Евро в Турции в июне добавили ему уверенности.

«Я никогда не был в Сингапуре, но видел много красивых фотографий города, бассейна, и хочу все увидеть своими глазами, посетить много мест, также с нетерпением жду общения с друзьями из других стран — и, конечно, хочу показать, на что способен. Показать хороший результат для Украины — надеюсь, это будет очень важно для всех дома».

По материалам World Aquatics