Денис Седашов

Украинские прыгуньи в воду Ксения Байло и София Выставкина завоевали бронзовые награды чемпионата Европы-2026 по водным видам спорта.

В женском финале по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки украинский дуэт по итогам пяти раундов набрал 286.20 балла, уступив лишь спортсменкам из Великобритании и Германии.

Эта медаль стала для Украины уже второй на текущем Евро-первенстве.

Украина завоевала первую медаль на Евро-2026 по водным видам спорта.