Байло и Выставкина — бронзовые призёры чемпионата Европы-2026 в синхронных прыжках с вышки
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Украинки набрали 286.20 балла
Украинские прыгуньи в воду Ксения Байло и София Выставкина завоевали бронзовые награды чемпионата Европы-2026 по водным видам спорта.
В женском финале по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки украинский дуэт по итогам пяти раундов набрал 286.20 балла, уступив лишь спортсменкам из Великобритании и Германии.
Эта медаль стала для Украины уже второй на текущем Евро-первенстве.
Украина завоевала первую медаль на Евро-2026 по водным видам спорта.
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