Сергей Разумовский

Сборная Украины завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в командном миксте по прыжкам в воду. Это первая медаль на Евро-2026 для Украины.

Первыми за медали соревновались представители прыжков в воду, и украинская команда сразу поднялась на пьедестал. Бронзовыми призерами стали Ксения Бочек, Кирилл Болюх, Алексей Середа и Ксения Байло.

В программе командного микста было шесть прыжков с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки. По итогам выступления украинцы получили 368,20 балла и заняли третье место. От польской команды, которая финишировала четвертой, наших спортсменов отделило всего 0,15 балла.

Эта награда стала для Украины третьей подряд в смешанных командных соревнованиях на чемпионатах Европы по водным видам спорта. В 2022 и 2024 годах украинцы завоевывали серебро, а теперь добавили к своей коллекции бронзовую медаль.

Стоит отметить, что континентальное первенство проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Турнир проводят раз в два года, и в этот раз спортсмены разыграют 74 комплекта наград в пяти дисциплинах: плавание, плавание на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду и хай-дайвинг.

На отдельном чемпионате Европы по прыжкам в воду 2025 года сборная Украины заняла первое место в общекомандном медальном зачете. Наши спортсмены завоевали шесть наград, среди которых было пять золотых, включая победу в командном миксте.