Ирина Павлюк

После масштабного капитального ремонта Центр спорта «Лико» встретил спортсменов, тренеров и гостей в новом облике – современном, светлом и готовом к большим международным стартам.

Спорт живет даже во время войны

Несмотря на полномасштабную войну, эта арена не останавливалась ни на день. Она стала временным домом для спортсменов из Донецка, Луганска, Николаева и Харькова, которые были вынуждены покинуть родные города. Теперь бассейн получил новое дыхание и символизирует то, что спорт в Украине не просто держится, а развивается.

«Liko Sportlife Olimpiyskyi» – главная база подготовки сборной Украины по прыжкам в воду и центр олимпийской подготовки по синхронному плаванию. Это единственная арена в Украине, сертифицированная World Aquatics и European Aquatics. Именно здесь с 2017 года проходили чемпионаты Европы, юношеские чемпионаты мира и международные турниры. На базе работает школа по прыжкам в воду «Liko diving school», где занимается более 500 детей.

Атмосфера открытия

Открытие началось с экскурсии по комплексу и официальной церемонии. Но настоящая магия началась с первых прыжков в воду. Юные спортсмены, ведущие атлеты сборной и синхронисты показали, что украинский спорт имеет не только историю, но и большое будущее.

Трибуны взрывались аплодисментами, а на лицах детей сияли улыбки – они впервые выступали на арене, которая соответствует высочайшим международным стандартам.

Достижения и перспективы

Лето-2025 стало триумфальным для украинских прыжков в воду. На чемпионате Европы в Анталии команда завоевала 7 медалей и впервые в истории заняла первое место в общем командном зачете. Юношеская сборная в третий раз подряд выиграла Кубок Европы среди юниоров, а Алексей Середа принес «серебро» чемпионата мира в Сингапуре – 16-ю медаль в истории выступлений украинцев на мировых первенствах.

Впереди – ещё более амбициозные задачи. В 2026 году Париж примет чемпионат мира по водным видам спорта, который станет главным стартом на пути к Олимпийским играм, а юношескую сборную ждет чемпионат Европы в Венгрии.

Слово от Федерации

Президент Федерации прыжков в воду и синхронного плавания Украины Игорь Лысов подчеркнул:

Сегодня у нас есть миллионы возможностей, чтобы создать современный центр, где будут представлены все водные виды спорта – от плавания и прыжков в воду до артистического плавания и хайдайвинга. Такие арены есть у европейских столиц, но, к сожалению, пока нет их в Украине.

Он добавил, что это задача и для государства, и для бизнеса:

«Я вижу своей миссией сделать все возможное, чтобы через один-два года мы могли пригласить в Украину весь мир и показать, что мы сильные, мужественные, у нас талантливые дети и достойное общество. «Лико» уже сегодня – единственный комплекс с олимпийской лицензией, и это наш вклад в будущее спорта».

Звезды о новом старте

Самый молодойчемпион Европы Алексей Середа поделился эмоциями:

«Думаю, сейчас это действительно лучший в Европе. Все современно, это по-новому, классно, стильно, молодежно. Поэтому, когда прохожу в этот бассейн, действительно ощущаю еще какое-то дополнительное вдохновение для того, чтобы тренироваться».

Поделилась надеждами и легенда синхронного плавания Марта Федина:

«Очень приятно, когда в такие темные времена рождается что-то новое, что-то перспективное. И надеюсь, что через несколько лет синхронное плавание будет таким же массовым, как прыжки в воду. Приглашаю всех желающих присоединиться к нашей семье»

Этот день был не только о завершении ремонта и громких заявлениях, но и о возрождении большой спортивной арены и новом этапе в жизни наших спортсменов

Обновленный «Лико» – это дом будущих чемпионов. И уже сегодня видно, что они растут здесь, в Киеве.