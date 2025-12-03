Олег Гончар

23-летняя украинская прыгунья в воду София Лискун, которая является серебряной призёркой ЧМ-2022, официально приняла российское гражданство и дала интервью пропагандистским СМИ РФ.

Она заявила, что причиной стала «дискриминация» и некомпетентность тренеров в Украине, а также давление из-за общения с первой тренершей, которая уехала в Москву.

Последний старт за Украину был на ЧМ-2025 в Сингапуре (7-е место в миксте). За карьеру София завоевала 12 медалей на чемпионатах мира и Европы за Украину, включая золотые медали чемпионатов Европы.

Федерация прыжков в воду Украины пока молчит. По правилам World Aquatics, смена гражданства во время войны может привести к дисквалификации.