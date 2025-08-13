Владимир Кириченко

Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила еще 32 российским представителям гимнастики нейтральный статус. Об этом сообщает официальный сайт FIG.

Его получили спортивный гимнаст Мухаммаджон Якубов и 10 художественных гимнасток: Екатерина Сазонова, Каролина Тарасова, Аделина Низамутдинова, Юлия Проценко, Анастасия Власенко, Арина Реквава, Кира Яблочникова, София Ланцова, София Никольская, Яна Заикина.

Также 21 представитель тренерского состава в художественной гимнастике: Марина Говорова, Татьяна Сергеева, Никита Титов, Андрей Абрамов, Наталья Тышина, Анна Курбанова, Вера Шаталина, Наталья Глемба, Екатерина Дементьева, Екатерина Белова, Елена Егорова, Евгения Елисеева, Елена Иванова, Анна Курба, Наталья Лащинская, Екатерина Лотс, Ольга Минигалина, Элина Павлова, Александра Смаглий, Анна Усцова, Елизавета Чернова.

Отметим, что Тарасова – из Донецка, она занимается в академии Алины Кабаевой. Ранее она официально представляла так называемую ДНР на всероссийских турнирах.

Яблочникова выступала в 2024 году на мероприятии «Звезды спорта ко Дню защитника Отечества», где были российские военные.

Всего нейтральный статус получили 100 представителей художественной гимнастики.

Напомним, 14 нейтральных атлетов попали в заявку чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике.