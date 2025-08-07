14 нейтральных атлетов попали в заявку на чемпионат мира-2025 по спортивной гимнастике
14 нейтральных атлетов вошли в заявку чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике. Об этом сообщает официальный сайт FIG.
По состоянию на 3 августа в заявке на планетарный форум находятся 8 мужчин и 6 женщин. Имена спортсменов пока неизвестны.
Мировой чемпионат пройдет в Джакарте, Индонезия. Турнир продлится с 19 по 25 октября.
Напомним, что российским и белорусским гимнастам разрешили повторно подать заявки на получение нейтрального статуса из-за обновления критериев.
Ранее стало известно, что российским гимнастам разрешили выступать в командных соревнованиях.
