Ирина Павлюк

Таисия Онофрийчук стала новым лицом украинской гимнастики, но её путь — не только о таланте. Что сделало эту историю возможной, как формируется настоящий характер в спорте — и почему стабильность так важна.

Мы спросили у Анны Ризатдиновой — бронзовой призерки Олимпиады-2016, чемпионки мира в упражнениях с обручем, многократной призерки мировых и континентальных первенств, которая на собственном примере знает, как непросто быть лидером, оправдывать ожидания и оставаться собой под давлением большого спорта.

– Таисия Онофрийчук — одно из самых громких имён этого сезона. Что, по вашему мнению, стало ключом к её быстрому прорыву?

– Тая — это просто уникальный случай. В основе — сочетание всего: генетики, характера, тренерской работы и согласия в команде. Она стремительно засветилась: ей всего 17, но уже видно, как она нравится миру, как держит внимание на ковре. Это не каждому удается. Она из тех, кто выходит со старта в плюс и уверенно выполняет программу. Такое не натренируешь — это природный дар.

– Как бы вы охарактеризовали Таисию тремя словами?

– Талантливая, зажигательная, бесстрашная.

– Вы упомянули, что у неё есть настоящий «спортивный фарт» – она в нужный момент собирается и делает. Насколько эта внутренняя уверенность стала основой её прорыва?

– Как говорила Альбина Николаевна Дерюгина: «Стабильность — превыше всего». Она воспитывала это во мне, и в каждой гимнастке. Ведь как бы ты ни нравилась судьям, какой бы талантливой ты ни была — нужно выходить и делать четыре упражнения чисто. Таисия — стабильная гимнастка. И это её главное преимущество.

Сколько раз было, что талантливая девушка всё идеально выполняет на тренировках, но в момент старта — «закрывается». Это не волнение — это отсутствие бойцовских качеств. И здесь никакая психология не поможет. А Тая — выходит и делает. Именно это принесло ей золото. Ведь конкурентки были сильными: и немка, и итальянка, и болгарка. Но все они ошиблись. А Тая сделала всё чисто. И не оставила шансов.

Таисия Онуфрийчук

– Часто говорят: форма — миг, характер — всё. Насколько у Таи сейчас соединены оба компонента?

– У неё есть всё. Характер — однозначно. И физическая форма, и отличная программа. Она выходит на ковер — и зал встаёт. Это говорит само за себя.

– Какое упражнение, по вашему мнению, стало её визитной карточкой?

– Упражнение с обручем под трек Майкла Джексона. Это упражнение с прошлых Олимпийских игр. Его усовершенствовали, немного изменили. Но сама композиция, считаю, это вообще такая визитная карточка, как говорят гимнастки. Это уникальное упражнение сделали Ирина Ивановна с ИришейБлохиной. После Игорь это упражнение распространили все. Это уникальное упражнение.

– Можно ли сказать, что именно это упражнение показало трансформацию Таи как гимнастки?

– Без сомнения. Тая – очень эмоциональная. Ирина Ивановна смогла это раскрыть в ней, показать миру, вот эту зажигалочку, которая внутри неё. Думаю, что именно это сыграло. Потому что она не может не нравиться, понимаете? Ей главное делать чисто. И она это сделала, и за что и получила свои баллы. Думаю, что именно это сыграло. Потому что она не может не нравиться, понимаете? Ей главное делать чисто. И она это сделала, и за что она получила свои баллы.

– И всё же, в чём ключ к этой стабильности её? Что стоит за таким прорывным образом взрывным? Насколько системную работу провели тренеры?

– Здесь сошлось всё: талант, трудолюбие и команда. Тренеры, хореографы, судьи, даже массажисты – все работают на результат. Но особую роль играет контакт с наставником. И у Таи с Ириной Ивановной он – на очень глубоком уровне. Это синергия. А ещё – фундамент, заложенный семьёй.

В сборной всегда тренируется много девушек, но «вспыхивают» единицы. Так было и в моём поколении, и раньше. Бессонова, Годунко, сейчас – Тая. Это гимнастки – уникальные. Их отличает характер. Они способны выдержать давление, собраться, соревноваться, быть лидерами.

– Насколько, на ваш взгляд, рискованным было решение Ирины Дерюгиной заменить Оноприенко на Онофрийчук накануне Олимпийских игр в Париже?

– Ирина Ивановна имеет большой опыт, и именно этим решением доказала: она не ошиблась. Со стороны спортсменки мне понятно, как это больно для Виктории. Я знаю, что такое – когда появляется младшая, сильнее. Но спорт – это про результат. И Таисия его показала. Ирина Ивановна сделала правильный такой ход, стратегический. Потому и сейчас у нас есть чемпионка Европы и претендентка на олимпийскую медаль.

– Сейчас в сборной формируется новое ядро. Есть ли ещё кто-то, кроме Таисии, кто демонстрирует лидерский потенциал?

– Полина Карика – второй номер сборной. Она из Запорожья. Очень глубокая, добрая, искренняя девочка. Мне она очень импонирует и как спортсменка, и как человек. Все знают её потенциал, она талантлива и трудолюбива. Просто для каждого – своё время. Тая загорелась рано, а вот я, например, – только в 19 лет. До того меня вообще никто не замечал.

Каждый имеет свой путь. И все гимнастки, которые сейчас представляют Украину – заслуживают уважения. Они все поднимают наш флаг. Это вклад в развитие нашего вида спорта.

Очень сильное молодое поколение подрастает и среди юниорок, и в групповых упражнениях. И главное – у них уже есть пример. Таисия стала этим примером. Когда в команде есть такой лидер – это мотивирует всех.

Результат – это самая сильная мотивация для молодёжи. И это даёт надежду, что сборная и дальше будет расти.

– За последние годы много чтозмінилося. Ви відчуваєте, що підхід до підготовки гімнасток еволюціонував?

– Так, дуже. Коли я приходила до збірної, все було по-іншому. Сьогодні – інше покоління, інший підхід. Більше уваги до самої дитини, більше психологічного контакту. Атмосфера в команді дуже здорова, і це видно за результатами: і в індивідуалках, і в групових вправах, і в юніорах. Єдине, чого не вистачає – це зборів в Алушті. Вони були дуже особливими. Але я вірю, що все повернеться.

Анна Ризатдинова

– Що, окрім результату, може стати мотивацією для дівчат у залі? Наскільки важлива постать Таї як приклад для наслідування?

– Приклади – це завжди важливо. Ми всі на когось рівнялися. І тепер вже дівчатка хочуть бути схожими на Таїсію, на Вікторію. Але важливо не просто хотіти – треба розуміти, що за цим стоїть. Якщо ти хочеш бути як Тая – треба багато працювати, слухати тренера, не поспішати. І головне – бути фанатом своєї справи. Бо багато хто мріє стати олімпійською чемпіонкою, але не кожен ставить собі запитання: а що я готова зробити, щоб нею стати?

– Ми бачили багато історій, коли очікування від спортсменки стають дуже високими. Як витримати цей тиск?

– Це дійсно складно. Я це пройшла. В Лондоні від мене нічого не чекали – я просто виступала. А в Ріо – очікування були шалені. І я дуже відповідальна людина. Якщо не привозила медалі, з’їдала себе зсередини. Хоча в спорті не буває без поразок. Але я це не одразу зрозуміла. Після Ріо я просто не хотіла нічого чути про гімнастику. Тому так – витримати очікування важко. І тут усе залежить від самої Таї, від її характеру. Це відповідальність – нести корону. Треба бути готовою.

– Що б ви порадили Таї, як тренерка, жінка, олімпійська призерка?

– Вона дуже добре справляється. У неї є підтримка, є тренери. Я можу лише побажати тримати цю планку. Бути прикладом і в залі, і на змаганнях. Не втрачати вогник. Це важко, але можливо. І я вірю, що в неї все буде добре.