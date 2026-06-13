Хмара завоевал золото на этапе Кубка мира по академической гребле в Пловдиве.
Гребец занял первое место в лёгкой одиночке
2 дня назадПодписаться в
Украинец Игорь Хмара выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира по академической гребле в Болгарии. 36-летний гребец финишировал первым в заезде на лодках легкого веса с результатом 6:57.16 минут.
Серебряный призёр Фирдавс Ахунов из Узбекистана уступил украинцу 9.71 секунды. Бронза у Йонаса Диаса из Венесуэлы.
Академическая гребля. Кубок мира. Пловдив (Болгария)
1. Игорь Хмара (Украина) – 6:57.16
2. Фирдавс Ахунов (Узбекистан) – 7:06.87
3. Йонас Диас (Венесуэла) – 7:10.47
Этап Кубка мира в Пловдиве продолжается с 12 по 14 июня.