Денис Седашов

Украинец Игорь Хмара выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира по академической гребле в Болгарии. 36-летний гребец финишировал первым в заезде на лодках легкого веса с результатом 6:57.16 минут.

Серебряный призёр Фирдавс Ахунов из Узбекистана уступил украинцу 9.71 секунды. Бронза у Йонаса Диаса из Венесуэлы.

Академическая гребля. Кубок мира. Пловдив (Болгария)

1. Игорь Хмара (Украина) – 6:57.16

2. Фирдавс Ахунов (Узбекистан) – 7:06.87

3. Йонас Диас (Венесуэла) – 7:10.47

Этап Кубка мира в Пловдиве продолжается с 12 по 14 июня.