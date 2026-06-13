Денис Седашов

Украинская гребчиха Людмила Лузан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы-2026 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в португальском Монтемор-у-Велью. Украинка стала лучшей в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 метров.

Лузан преодолела дистанцию за 43.710 секунды, опередив ближайшую преследовательницу Олимпию Делла Джустину из Италии. Замкнула тройку призеров польская гребчиха Дорота Боровская.

Отметим, что украинка успешно защитила звание действующей чемпионки Европы в этой дисциплине.

Для Людмилы Лузан этот титул стал пятым золотом в карьере на континентальных первенствах.