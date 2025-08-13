Олег Гончар

Украинский самбист Владислав Руднев завоевал золотую медаль в боевом самбо в весе до 79 кг на Всемирных играх-2025 в Чэнду (Китай), что стало символическим завершением его любительской карьеры. Об этом сообщила пресс-служба FIAS.

Пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы рассказал, что мечтал о этой награде с детства.

«Еще маленьким я записал в тетрадь: «Хочу стать олимпийским чемпионом». Боевое самбо не входит в программу Олимпиад, но когда я узнал, что оно будет на Всемирных играх, поставил новую цель. В 2024 году я был первым в мировом рейтинге и ехал в Чэнду закрепить этот статус. Сегодня я это сделал». Владислав Руднев

Спортсмен отметил, что победа стала для него не только личным триумфом, но и подтверждением того, что упорный труд и вера в себя приносят результат.

«Самбо было моим хобби, а теперь это профессия. Отец учил: если что-то делаешь, будь лучшим». Владислав Руднёв

Руднев, имеющий 11 побед без поражений в ММА, планирует развивать карьеру в смешанных единоборствах, используя опыт самбо.