Олег Гончар

Сборная Украины по самбо продолжает успешное выступление на Всемирных играх-2025 в Чэнду (Китай), завоевав две медали в самбо.

Александр Воропаев завоевал бронзу в весовой категории до 64 кг, победив по очкам представителя Кыргызстана. Это стала четвертая награда Украины в самбо на этих Играх после трех золотых медалей от Андрея Кучеренко (до 71 кг), Владислава Руднева (до 79 кг) и Петра Давыденко (до 88 кг).

Еще одну бронзу принесла женская команда, которая в командном поединке победила сборную Египта. Таким образом, Украина завоевала пятую медаль в самбо.

Напомним, ранее Украина выиграла свое 12 золото на турнире в Чэнду.