Олег Гончар

Украинский кикбоксер Глеб Мазур стал чемпионом Всемирных игр-2025 в Ченду (Китай) в весовой категории до 63,5 кг (К-1).

Это первая золотая медаль Украины в седьмой соревновательный день и 12-е золото команды в целом.

В финале Мазур победил азербайджанца Амина Гулиева, завоевав свой первый титул Всемирных игр. Ранее спортсмен из Павлограда стал чемпионом мира-2023 и двукратным чемпионом Европы.

Напомним, что после шестого дня Всемирных игр Украина в медальном зачете была на третьей позиции.