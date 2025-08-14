Глеб Мазур принёс Украине 12-е золото Всемирных игр-2025
Украинец победил в финале азербайджанца
около 1 часа назад
Глеб Мазур
Украинский кикбоксер Глеб Мазур стал чемпионом Всемирных игр-2025 в Ченду (Китай) в весовой категории до 63,5 кг (К-1).
Это первая золотая медаль Украины в седьмой соревновательный день и 12-е золото команды в целом.
В финале Мазур победил азербайджанца Амина Гулиева, завоевав свой первый титул Всемирных игр. Ранее спортсмен из Павлограда стал чемпионом мира-2023 и двукратным чемпионом Европы.
Украинские кикбоксерки Дарья Иванова и Алина Мартынюк завоевали бронзовые медали Всемирных игр
Напомним, что после шестого дня Всемирных игр Украина в медальном зачете была на третьей позиции.