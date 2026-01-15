Олег Гончар

Международный олимпийский комитет сообщил о допуске на Олимпийские игры-2026 российских шорт-трекистов Ивана Пошашкова и Елены Крыловой.

Они появились в списке индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) — это спортсмены с российскими или белорусскими паспортами, которые получили подтверждение о праве участия и приглашение на Игры.

Кроме этих спортсменов, МОК уже допустил к Олимпиаде российских фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян, белорусскую фигуристку Викторию Сафонову, а также российского ски-альпиниста Никиту Филиппова.

МОК подчеркнул, что Комиссия по проверке допуска индивидуальных нейтральных спортсменов (AINERP) оценивает соответствие каждого спортсмена с российским или белорусским паспортом требованиям участия в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-2026, а также проверяет их вспомогательный персонал.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

