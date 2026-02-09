Олег Гончар

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что ему запретили выступать на Олимпийских играх-2026 в шлеме, на котором изображены украинские спортсмены, погибшие в результате российской агрессии. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Гераскевич назвал решение Международного олимпийского комитета таким, что «разбивает сердце», и заявил, что считает его предательством памяти спортсменов, которые были частью олимпийского движения.

По его словам, МОК не позволяет почтить память погибших на спортивной арене, на которую они больше никогда не смогут выйти. Украинец также обратил внимание на то, что в прошлом и настоящем существовали прецеденты, когда подобные символические почтения допускались.

«На этот раз для Украины решили установить особые правила». Владислав Гераскевич

В то же время Гераскевич сообщил, что готовит официальный запрос в Международный олимпийский комитет и намерен бороться за право выступать на Олимпиаде именно в этом шлеме.