Олег Гончар

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич привлек внимание на официальной тренировке на Олимпиаде-2026, появившись на трассе в шлеме с изображением украинских спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Гераскевича, некоторые из них были его личными друзьями.

Во время тренировочных заездов украинец продемонстрировал конкурентоспособные результаты. В первой попытке он показал пятое время — 56,47 секунды, а во второй стал третьим с результатом 56,58 секунды. Следующие, третий и четвертый тренировочные заезды запланированы на 10 февраля, пятый и шестой — на 11 февраля. Медальные заезды в скелетоне состоятся 13 февраля.

Напомним, что Гераскевич также был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр-2026.