Девушка Джейка Пола выиграла золотую медаль Олимпиады-2026
Лердам установила рекорд Олимпийских игр
около 1 часа назад
Ютта Лердам
Олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров стала представительница Нидерландов Ютта Лердам, которая является девушкой популярного влогера и боксера Джейка Пола.
В финальном забеге она показала результат 1:12.31 минуты, обновив олимпийский рекорд и уверенно опередив соперниц.
Нидерланды также завоевали серебряную награду. Второе время показала соотечественница Лердам — Фемке Кок, обеспечив своей стране двойной подиум в этой дисциплине. Бронзовую медаль завоевала представительница Японии Михо Такаги, которая сумела удержать место в тройке сильнейших в напряженной борьбе.
