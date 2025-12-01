Олег Гончар

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам, которая является девушкой влогера-боксера Джейка Пола, сообщила в соцсетях, что ее сбил автомобиль во время велопрогулки.

По словам Ютты, водитель ехал по встречной полосе и писал в телефоне, и сбил ее.

Лердам показала в видео раны на подбородке и руке, но заявила, что чувствует себя хорошо.

«Тому чоловіку, який писав у телефоні і збив мене з дороги — хай щастить. Він може вважати себе щасливим, що я витривала. Не хвилюйтеся, я все ще здорова». Ютта Лердам

Лердам — серебряная призерка Олимпиады-2022 на 1000 м и семикратная чемпионка мира.

Напомним, ранее Джейк Пол назвал соперников после Джошуа.