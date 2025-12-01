Олег Гончар

По итогам Мирового тура 2025/26 Украина завоевала три олимпийские лицензии в шорт-треке.

У мужчин квоты на дистанциях 500 м и 1500 м, у женщин на 500.

Отметим, что это на одну квоту больше, чем на Олимпийских играх-2022 в Пекине, когда были 500 м у мужчин и 1500 м у женщин.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.