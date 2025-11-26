Президентка МОК не удержала слёз во время зажжения олимпийского огня
Из-за непогоды церемонию перенесли с античного стадиона в Археологический музей
15 минут назад
Президент МОК Кірсті Ковентрі растрогалась во время церемонии зажжения олимпийского огня зимних Игр-2026 в Милане.
Для двукратной олимпийской чемпионки эта церемония стала первой в новом статусе президента МОК. Слова приводит пресс-служба организации.
Промінь, который мы зажигаем сегодня, несет не только надежды спортсменов, но и мечты всех, кто верит в силу спорта — силу, которая вдохновляет и объединяет нас. Я не ожидала, что так расчувствуюсь, но это место действительно особенное.
Из-за непогоды церемонию пришлось перенести с античного стадиона в Археологический музей, а для зажигания использовали резервный огонь.
