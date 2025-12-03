Олег Гончар

В финале чемпионата Европы по плаванию на короткой воде сборная Украины финишировала четвертой в эстафете 4×50 м вольным стилем, но во второй раз за день обновила национальный рекорд — 1:23.92.

Ключевую роль сыграл 18-летний Никита Шеремет: его этап — 20.84 секунды — стал лучшим временем в истории среди юниоров (предыдущий рекорд принадлежал нидерландцу Кензо Симонсу — 20.98 с 2019 года) и превзошел взрослый рекорд Украины Андрея Говорова (20.96 с 2016 года).

Шеремет — представитель Одесской области, действующий чемпион мира среди юниоров на 50 м вольным стилем и серебряный призер Евро-2025 на этой дистанции. Это его первый взрослый чемпионат Европы.

На ЧЕ-2025 украинец также заявлен на 50 м баттерфляем (выбыл в квалификации) и 100 м вольным стилем — квалификация 5 декабря.