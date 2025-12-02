Денис Седашов

Сборная Украины остановилась за 0,13 с от бронзы и финишировала четвертой в финале мужской эстафеты 4×50 м вольным стилем на чемпионате Европы-2025 по плаванию на короткой воде.

Отметим, что украинцы обновили национальный рекорд, показав время 1:23.92 мин.

В составе эстафетной четверки Украину представляли Никита Шеремет, Илья Линник, Владислав Бухов и Степан Бабенко.

Победу в этой дисциплине одержала сборная Италии, которая финишировала с результатом 1:22.90 мин.

Олимпийскую чемпионку отстранили на два года за нарушение антидопинговых правил.