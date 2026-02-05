Олег Гончар

Европейская федерация водных видов спорта European Aquatics приняла решение допустить российских спортсменов к юношеским и молодежным соревнованиям с национальными символами — флагом и гимном. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Согласно решению руководящего органа, речь идет именно о соревнованиях в возрастных категориях юниоров и молодежи. Таким образом, российские спортсмены в этих возрастных группах смогут участвовать в стартах под своей национальной идентичностью, в отличие от взрослых турниров, где для представителей РФ действуют ограничения.

European Aquatics не уточнила, повлияет ли это решение на дальнейший статус россиян в соревнованиях среди взрослых, а также не сообщила о возможных условиях или дополнительных требованиях для допуска. Ожидается, что детали применения этого решения будут разъяснены отдельно.