Олег Гончар

Самый титулованный олимпиец в истории Майкл Фелпс в интервью AS раскритиковал руководство USA Swimming накануне ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.

По словам американца, сборная США утратила безоговорочное лидерство в мировом плавании. Он отметил, что Австралия и другие страны регулярно выигрывают медали, тогда как американская команда больше не имеет стабильного преимущества. Фелпс выразил надежду, что к домашней Олимпиаде ситуация изменится.

Спортсмен также заявил, что пытался донести свою позицию до федерации, однако, по его словам, получил отказ. Он подчеркнул необходимость большей открытости и ответственности руководства, а также то, что спортсмены должны быть главным приоритетом. Отдельно Фелпс обратил внимание на длительный поиск генерального директора, который, по его словам, длился 372 дня, что, по его мнению, свидетельствует о руководительских трудностях.

Меня беспокоит нехватка лидеров накануне Олимпиады-2028, учитывая, что последние Игры были не очень удачными. Поиск генерального директора у них занял 372 дня – это как вообще? Не существует ни одной компании или организации, которая бы так медлила. Я был готов помочь, но бывший руководитель национальной команды мне сказал, что вообще не понимает, о чем я говорю. К спортсменам нужно относиться лучше, и я не остановлюсь, пока не достигну этого Майкл Фелпс

