Двукратный олимпийский призёр Михаил Романчук в интервью sport-express.ua оценил современный уровень украинского плавания:

Я думаю, что по итогам последнего чемпионата Европы на короткой воде в Польше и чемпионата мира в Сингапуре (украинские пловцы не дошли до финальных заплывов на своих дистанциях) мы понимаем: состояние нашей сборной на данный момент не является наилучшим. В то же время у нас есть четкие ориентиры, к чему стремиться и в каком направлении двигаться.

Нам хочется видеть больше медалей, больше рекордов Украины и больше выходов в финалы на международной арене. Именно поэтому я, как вице-президент Федерации плавания, сегодня тесно сотрудничаю с президентом федерации и спортсменами, чтобы мои идеи и мысли были воплощены на практике. Прежде всего это касается улучшения условий для спортсменов. Я уверен, что именно это непосредственно повлияет на результаты сборной на международном уровне.