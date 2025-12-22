Романчук: «Состояние сборной Украины сейчас не является лучшим»
Михаил рассказал, какая работа проводится для улучшения ситуации
около 6 часов назад
Двукратный олимпийский призёр Михаил Романчук в интервью sport-express.ua оценил современный уровень украинского плавания:
Я думаю, что по итогам последнего чемпионата Европы на короткой воде в Польше и чемпионата мира в Сингапуре (украинские пловцы не дошли до финальных заплывов на своих дистанциях) мы понимаем: состояние нашей сборной на данный момент не является наилучшим. В то же время у нас есть четкие ориентиры, к чему стремиться и в каком направлении двигаться.
Нам хочется видеть больше медалей, больше рекордов Украины и больше выходов в финалы на международной арене. Именно поэтому я, как вице-президент Федерации плавания, сегодня тесно сотрудничаю с президентом федерации и спортсменами, чтобы мои идеи и мысли были воплощены на практике. Прежде всего это касается улучшения условий для спортсменов. Я уверен, что именно это непосредственно повлияет на результаты сборной на международном уровне.
Напомним, что Никита Шеремет с юниорским мировым рекордом стал вице-чемпионом Европы по плаванию на короткой воде.
