Шеремет — серебряный призёр чемпионата Европы по плаванию на короткой воде
18-летний украинец установил юниорский мировой рекорд, показав время — 20,81 с
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинский пловец Никита Шеремет завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м вольным стилем.
Никита финишировал вторым с результатом 20,81 с, установив новый рекорд Украины и юниорский мировой рекорд.
Победу на дистанции одержал хорват Йере Грибар, а второе место вместе с Шереметом разделил призер Олимпиады-2024 и чемпион мира Максим Грюссе.
18-летний украинец побил два рекорда в одном заплыве.
