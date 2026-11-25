Денис Седашов

Национальная сборная Украины по плаванию не будет участвовать в чемпионате мира-2026 на короткой воде. Об этом говорится в официальном заявлении Федерации плавания Украины.

Таким образом, украинская команда пропустит этот турнир впервые за всю историю его проведения — мировое первенство в 25-метровом бассейне организуется с 1993 года.

После обсуждения спортивных перспектив, условий подготовки и календаря предстоящего сезона было принято совместное решение: сосредоточить подготовку на главных стартах 2027 года, в частности соревнованиях на длинной воде.

Чемпионат мира-2026 по плаванию на короткой воде пройдет с 1 по 6 декабря в Китае.

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