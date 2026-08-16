Денис Седашов

Чемпион Европы по плаванию Никита Шеремет поделился эмоциями от триумфа на 50-метровке вольным стилем и очертил свои цели на будущее.

В комментарии Суспільне Спорт 19-летний украинец, который в золотом заплыве установил новый рекорд Украины (21.13 сек), отметил, что планирует бороться за высшие награды на чемпионате мира и Олимпийских играх.

Это очень большое событие. Очень счастлив. Испытываю лучшие эмоции прямо сейчас. Я думаю, что если буду бить рекорды, то шансы на победу есть и на чемпионате мира, и на Олимпиаде. Никита Шеремет

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