Золото и национальный рекорд! Шеремет выиграл 50-метровку вольным стилем на ЧЕ-2026
19-летний украинец завоевал медаль высшего уровня с результатом — 21,13 секунды
Украинский пловец Никита Шеремет завоевал золотую медаль на чемпионате Европы-2026 в Париже. Украинец стал самым быстрым на дистанции 50 метров вольным стилем.
В финальном заплыве 19-летний Шеремет финишировал с результатом 21.13 секунды, установив новый рекорд Украины и завоевав титул чемпиона Европы.
В этом же финале выступал еще один представитель Украины — чемпион мира Владислав Бухов. Он занял пятое место, показав результат 21.58 секунды.
Шеремет и Бухов вышли в финал ЧЕ-2026 на 50-метровке вольным стилем.