Украина стала серебряным призёром чемпионата Европы-2025 по тхэквондо в олимпийских категориях
Четыре медали обеспечили второе место в медальном зачете
около 1 часа назад
Сборная Украины по тхэквондо завершила чемпионат Европы-2025 среди олимпийских весовых категорий на втором месте общего зачета с четырьмя медалями.
В швейцарском Эгле 22-23 ноября прошел чемпионат Европы по тхэквондо среди спортсменов олимпийских весовых категорий. Украинцы завоевали четыре награды и заняли второе командное место.
Серебряная медаль: Кирилл Гурнов (+80 кг).
Бронзовые медали: Дарья Костеневич (до 57 кг), Максим Маненков (до 58 кг), Владимир Быстров (до 68 кг).
В медальном зачете Украина разделила 2-3 место с Польшей — обе команды имеют по одной серебряной и трем бронзовым медалям. Первое место заняла Сербия (2-0-1).
Медальный зачет (олимпийские категории):
1. Сербия — 2 золота + 0 серебра + 1 бронза = 3 медали
2-3. Украина — 0+1+3 = 4
2-3. Польша — 0+1+3 = 4
4-5. Франция, Норвегия — по 1 серебру
Результаты Украины в неолимпийских категориях.
