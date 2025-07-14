Стало известно, какую сумму получил Синнер за победу на Wimbledon-2025
У Алькараса гонорар вдвое меньше
около 2 часов назад
Янник Синнер / Фото - АТР
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (ATP №1) победил испанского теннисиста Карлоса Алькараса (ATP №2) в финале Wimbledon-2025 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).
Эта победа принесла ему 3 млн фунтов стерлингов призовых (около 4,05 млн долларов). Об этом сообщает пресс-служба мейджора.
Алькарас после поражения в финале заработал 1,52 млн фунтов (2,05 млн долларов).
Напомним, что для Синнера эта победа стала первой на Wimbledon в карьере.
Отметим, что это четвертая победа на турнирах Большого Шлема для Синнера – также итальянец дважды выиграл Австралийский Оупен и один раз US Open.
Синнер наконец нашел ключ к Алькарасу – и сделал это в самый важный момент