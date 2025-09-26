Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу в матче первого круга турнира в Токио над Себастьяном Баесом, во время которого получил травму. Испанца цитирует btu.org.ua:

Я чувствую, что в тот момент мне просто не повезло. Я чувствовал себя хорошо и побежал на укороченный, когда все это случилось. Я бы сказал, что меня спасло то, что я бежал вперед. Благодаря этому поворот ноги не был сильным. Я беспокоился, потому что первые несколько минут это были неприятные ощущения в щиколотке... Через некоторое время я уже чувствовал себя лучше.

Тот факт, что я смог дойти до скамейки, стал облегчением. Это добавило мне уверенности. Я беспокоился, что не буду иметь уверенности, чтобы доиграть матч, но физиотерапевт пришел и провел несколько тестов.

Я стараюсь иметь ментальность воина в каждом матче, в каждом аспекте всего. Сейчас я чувствую себя так же, как и в конце матча, когда все утихло. Поэтому я бы сказал, что чувствую себя прекрасно, но следующие 1,5 дня будут решающими для моего восстановления. Я сделаю все возможное, чтобы быть в хорошей форме и быть готовым к игре.