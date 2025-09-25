Олег Гончар

Четырехкратный чемпион турниров Grand Slam, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер одержал свою 24-ю победу над чемпионами турниров Grand Slam.

Это произошло в первом круге соревнований ATP-500 в Пекине (Китай), где он разгромил 36-летнего хорвата Марина Чилича, чемпиона US Open-2014, со счетом 6:2, 6:2.

Эта победа позволила Синнеру обойти первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса по количеству таких успехов среди всех игроков с начала сезона-2020. У Алькараса сейчас 23 победы, сообщает Opta Ace.

В Пекине Синнер имеет шанс улучшить этот показатель. На турнире выступит чемпион US Open-2021 россиянин Данила Медведев, но встреча возможна только в финале. Итальянец, посеянный под №1, продолжает серию из 20 побед подряд на хардовых кортах.

Напомним, ранее Алькарас победил Синнера в финале US Open.