Денис Седашов

Сербский теннисист Новак Джокович не сыграет на турнире серии ATP Masters 1000 в Цинциннати, который стартует 7 августа. Вместе с ним из списка участников снялись также Себастьян Корда и Ласло Дьёр.

Вакантные места в сетке турнира заняли Ёшихито Нисиока, Алехандро Табило, Юго Гастон и Маккензи Макдональд. Кроме того, стало доступным место для special exempt — оно предназначено для игрока, который не имел прямого пропуска в основную сетку, но показал успешный результат на турнире предыдущей недели.

Новак Джокович трижды выигрывал Мастерс в Цинциннати — в 2018, 2020 и 2023 годах. В прошлом сезоне серб также пропускал часть летних хардовых турниров в Северной Америке.