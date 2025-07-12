Синнер выиграл 9 сетов подряд у Джоковича, Янник обошел Федерера и установил рекорд
Невероятный показатель от первой ракетки мира
около 2 часов назад
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал первым теннисистом в истории, который сумел выиграть девять сетов подряд у 24-кратного победителя турниров Большого шлема серба Новака Джоковича. Об этом сообщает статистический портал Opta.
Сегодня, 11 июля, Синнер в трех сетах победил Джоковича в полуфинале Wimbledon-2025 со счетом 6:3, 6:3, 6:4.
В прошлом личном матче Янник обыгрывал Новака в трех сетах на Roland Garros-2025, перед этим в двух – на Masters в Шанхае. А также выиграл первый сет у Джоковича из серии в полуфинале Australian Open-2025 (победа 3-1 по сетам).
Синнер побил предыдущий рекорд Роджера Федерера – восемь подряд выигранных сетов у Джоковича в период с Masters в Монте-Карло-2006 до турнира в Дубае-2007.
В воскресенье, 13 июля, в финале Wimbledon-2025 Синнер сыграет против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.
Матчи мужского одиночного разряда на Wimbledon-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом мейджора является Алькарас.
Напомним, Синнер стал вторым в истории, кто пять раз подряд обыграл Джоковича.