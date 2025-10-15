Олег Гончар

Австрийский экс-теннисист Доминик Тим поделился оценкой расходов на начало карьеры молодого теннисиста. В интервью RMC Sport он отметил, что теннис является чрезвычайно дорогим видом спорта.

«Мы поддерживаем малообеспеченные семьи, чтобы юные таланты имели шанс осуществить свою мечту. Однако теннис — очень затратный спорт. С 13 до 18 лет, пока игрок не начнет получать доход, необходимо ежегодно тратить от 80 до 100 тысяч евро. В целом это почти миллион — сумма, неподъемная для большинства. Даже при наличии спонсоров или инвесторов этот путь остается финансово сложным». Доминик Тим

Тим привел пример 17-летнего игрока из своей академии, который играет на юниорском US Open.

«В 15-16 лет ты путешествуешь 30-35 недель в году, как профессионалы, но без призовых. Нужна помощь». Домінік Тім

31-летний Тим завершил карьеру в 2024 году после 17 выигранных турниров ATP, включая US Open-2020. В настоящее время он руководит академией.

