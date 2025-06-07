Владимир Кириченко

24-кратный чемпион турниров Большого шлема, шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, в последний ли раз он участвует в Roland Garros.

Вы говорили ранее, что, возможно, это ваше последнее участие в Roland Garros, так ли это?

«Я сейчас не знаю. 12 месяцев – это довольно продолжительный срок на этом этапе моей карьеры. Хочу ли я играть больше? Да, хочу. Но смогу ли я играть здесь снова через 12 месяцев? Не знаю. Я стараюсь придерживаться плана, который у меня был, а именно играть на турнирах Большого шлема. Эти турниры являются приоритетом в моем календаре. Да, Уимблдон и Открытый чемпионат США входят в мои планы. Остальное мне не так ясно. Это все, что я могу сказать сейчас».

Отметим, что в полуфинале Новак проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру со счетом 4:6, 5:7, 6:7 (3:7).

Напомним, в финальном матче Roland Garros встретятся Синнер и Карлос Алькарас.