Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (№5 ATP) поделился мнением о том, как болельщики относились к нему по сравнению со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

Цитирует Новака 20minuten.ch.

«Меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля, потому что я не должен был там быть. Я был маленьким парнем, третьим парнем, который пришел и сказал: «Я стану номером один». Многим это не понравилось.

Я продолжал играть и все равно чувствовал себя нежеланным ребенком, пятым колесом. Спрашивал себя, почему так? Мне было больно. Потом подумал, что фанаты примут меня, если я начну действовать по-другому. Однако и этого не произошло. Конечно, я человек с многими недостатками. Тем не менее всегда старался жить с открытым сердцем и добрыми намерениями и в конечном итоге быть самим собой.

Я всегда уважал и Рафаэля, и Федерера, никогда не говорил о них ни одного плохого слова и никогда не скажу. Я равнялся на них и продолжаю равняться. Но с Надалем я всегда ладил лучше».