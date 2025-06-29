Джокович рассчитывает на Уимблдон в погоне за историей

Новак Джокович считает, что именно Уимблдон предоставляет ему наилучший шанс прервать доминирование младших соперников и завоевать рекордный 25-й титул Большого шлема.

38-летний серб в последний раз выигрывал мейджор на Открытом чемпионате США в сентябре 2023 года. С тех пор Янник Синнер и Карлос Алькарас поделили между собой шесть титулов Большого шлема.

Возможность сравняться с Федерером

На Уимблдоне Джокович также претендует на восьмую победу в одиночном разряде – это позволит ему сравняться по количеству титулов с Роджером Федерером.

В первом раунде он встретится с французом Александром Мюллером. В последний раз Джокович дважды подряд проигрывал финалы Уимблдона именно Алькарасу.

Джокович: «Уимблдон – это особенное место»

«Я соглашусь, что Уимблдон – это лучший шанс. Из-за результатов, которые я там показывал, из-за того, как я себя чувствую и как играю именно здесь. Я получаю дополнительную мотивацию показать лучший теннис на самом высоком уровне».

Итальянец Янник Синнер (23 года) и испанец Карлос Алькарас (22 года) стали новыми лидерами ATP-тура, подтвердив смену поколений в мужском теннисе.

Джокович все еще среди фаворитов

Несмотря на нестабильный сезон, Джокович продолжает быть серьезной угрозой для соперников. Его победа над Алькарасом в четвертьфинале Australian Open 2025 показала, что он все еще способен играть на самом высоком уровне.

На Roland Garros он уступил Синнеру в полуфинале, но оказал серьезное сопротивление первой ракетке мира.

Джокович о своем отношении к игре

«Я всегда охочусь за титулами, а не защищаю их. Я больше не гонюсь за рейтингом. Я стараюсь играть свой лучший теннис именно на турнирах Большого шлема – и это не изменилось».