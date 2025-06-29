Джокович: «Уимблдон – моя лучшая возможность выиграть 25-й титул Большого шлема»
Новак Джокович верит, что именно Уимблдон дает ему шанс установить абсолютный рекорд и сравняться с Федерером по количеству побед на турнире
около 1 часа назад
Джокович рассчитывает на Уимблдон в погоне за историей
Новак Джокович считает, что именно Уимблдон предоставляет ему наилучший шанс прервать доминирование младших соперников и завоевать рекордный 25-й титул Большого шлема.
38-летний серб в последний раз выигрывал мейджор на Открытом чемпионате США в сентябре 2023 года. С тех пор Янник Синнер и Карлос Алькарас поделили между собой шесть титулов Большого шлема.
Возможность сравняться с Федерером
На Уимблдоне Джокович также претендует на восьмую победу в одиночном разряде – это позволит ему сравняться по количеству титулов с Роджером Федерером.
В первом раунде он встретится с французом Александром Мюллером. В последний раз Джокович дважды подряд проигрывал финалы Уимблдона именно Алькарасу.
Джокович: «Уимблдон – это особенное место»
«Я соглашусь, что Уимблдон – это лучший шанс. Из-за результатов, которые я там показывал, из-за того, как я себя чувствую и как играю именно здесь. Я получаю дополнительную мотивацию показать лучший теннис на самом высоком уровне».
Новое поколение – Алькарас и Синнер
Итальянец Янник Синнер (23 года) и испанец Карлос Алькарас (22 года) стали новыми лидерами ATP-тура, подтвердив смену поколений в мужском теннисе.
Джокович все еще среди фаворитов
Несмотря на нестабильный сезон, Джокович продолжает быть серьезной угрозой для соперников. Его победа над Алькарасом в четвертьфинале Australian Open 2025 показала, что он все еще способен играть на самом высоком уровне.
На Roland Garros он уступил Синнеру в полуфинале, но оказал серьезное сопротивление первой ракетке мира.
Джокович о своем отношении к игре
«Я всегда охочусь за титулами, а не защищаю их. Я больше не гонюсь за рейтингом. Я стараюсь играть свой лучший теннис именно на турнирах Большого шлема – и это не изменилось».
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