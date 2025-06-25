Синнер зажег спичку ударом с подачи – впечатляющий трюк первой ракетки мира
Итальянец продемонстрировал исключительную точность
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Итальянский теннисист Янник Синнер (1 ATP), удивил болельщиков нестандартным экспериментом на корте.
На видео, которое набирает популярность в соцсетях, теннисист сначала проверил, реально ли поджечь спичку с помощью теннисного мяча, а потом итальянец выполнил точный удар по спичке, которая мгновенно вспыхнула.
Эффектный трюк соединил мастерство и точность итальянца и невероятную креативность.
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