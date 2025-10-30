Элина Свитолина рассказала, как Монфис усложняет ей жизнь
Украинская теннисистка поделилась тёплыми словами о Гаэле Монфисе и маме, которые помогают ей в спорте и жизни
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью MacPaw поделилась, что именно близкие люди помогают ей оставаться сильной в сложные моменты.
По словам спортсменки, Гаэль Монфис не только её муж, но и настоящая опора. Он делится опытом, советует, берёт часть турнирной нагрузки на себя и создаёт атмосферу покоя и стабильности.
«Конечно, Гаэль иногда усложняет мне жизнь, но чаще – наоборот, он значительно её облегчает. Его поддержка бесценна».
Также теннисистка отметила, что очень ценит время, проведённое с мамой, которая сейчас находится с ней в Нью-Йорке. По словам Элины, эти моменты напоминают ей детство, когда всё было простым и искренним.
«Это чистая любовь, простые моменты, которые я сохраняю в сердце».
Такие тёплые слова лишь подтверждают: за большими достижениями стоят люди, чья любовь и поддержка дают силу двигаться дальше.