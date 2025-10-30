Олег Гончар

Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью MacPaw поделилась, что именно близкие люди помогают ей оставаться сильной в сложные моменты.

По словам спортсменки, Гаэль Монфис не только её муж, но и настоящая опора. Он делится опытом, советует, берёт часть турнирной нагрузки на себя и создаёт атмосферу покоя и стабильности.

«Конечно, Гаэль иногда усложняет мне жизнь, но чаще – наоборот, он значительно её облегчает. Его поддержка бесценна». Елина Свитолина

Также теннисистка отметила, что очень ценит время, проведённое с мамой, которая сейчас находится с ней в Нью-Йорке. По словам Элины, эти моменты напоминают ей детство, когда всё было простым и искренним.

«Это чистая любовь, простые моменты, которые я сохраняю в сердце». Елина Свитолина

Такие тёплые слова лишь подтверждают: за большими достижениями стоят люди, чья любовь и поддержка дают силу двигаться дальше.