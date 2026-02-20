Четвёртая ракетка мира Коко Гофф поделилась ожиданиями от матча в полуфинале турнира серии WTA1000 в Дубае с Элиной Свитолиной. Американку цитирует btu.org.ua:

Что ж, с Элиной я играла совсем недавно в Австралии, и она меня, можно сказать, разгромила. Так что в этот раз я хочу изменить этот сценарий и сыграть немного лучше, чем в прошлом матче.

Конечно, это будет сложный матч, и я обязательно посмотрю ее поединок против Антонии Ружич, чтобы быть более готовой.