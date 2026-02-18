Свитолина устроила яркий камбэк в Дубае: видео победы над Бенчич
Украинка шагает в четвертьфинал престижного «тысячника» в Дубае. Видеообзор напряженного трехсетового противостояния
14 минут назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (9 WTA) продолжает борьбу на престижном турнире на харде в Дубае.
В непростом матче 1/8 финала украинка одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (13 WTA).
Смотрите видеообзор лучших моментов и самых ярких розыгрышей матча Свитолина — Бенчич:
Следующей соперницей Свитолиной будет Антония Ружич (67 WTA) из Хорватии.