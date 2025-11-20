Олег Гончар

В четвертьфинале Кубка Дэвиса-2025 в Турине Испания победила Чехию со счетом 2:1.

Сначала Якуб Меншик победил Пабло Карреньо-Бусту и вывел чехов вперед. Затем Хауме Мунар выиграл у Иржи Легечки 6:3, 6:4 и восстановил паритет.

Решающее победу принес дуэт Марсель Гранольерс / Педро Мартинес-Портеро — 7:6(10:8), 7:6(10:8) над Томашем Махачем и Якубом Меншиком.

Испания без первой ракетки мира Карлоса Алькараса, который пропустил турнир из-за травмы, впервые с 2019 года вышла в полуфинал.

В полуфинале Испания сыграет против победителя пары Италия — Аргентина.

Последний раз Испания выигрывала Кубок Дэвиса в 2019 году.

Напомним, ранее испанец Надаль провел первую тренировку за год.