Испания без Алькараса вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Испанцы обыграли Чехию в Турине
около 1 часа назад
В четвертьфинале Кубка Дэвиса-2025 в Турине Испания победила Чехию со счетом 2:1.
Сначала Якуб Меншик победил Пабло Карреньо-Бусту и вывел чехов вперед. Затем Хауме Мунар выиграл у Иржи Легечки 6:3, 6:4 и восстановил паритет.
Решающее победу принес дуэт Марсель Гранольерс / Педро Мартинес-Портеро — 7:6(10:8), 7:6(10:8) над Томашем Махачем и Якубом Меншиком.
Испания без первой ракетки мира Карлоса Алькараса, который пропустил турнир из-за травмы, впервые с 2019 года вышла в полуфинал.
В полуфинале Испания сыграет против победителя пары Италия — Аргентина.
Последний раз Испания выигрывала Кубок Дэвиса в 2019 году.
Напомним, ранее испанец Надаль провел первую тренировку за год.
