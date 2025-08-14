Олег Гончар

В 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати в парном разряде украинская теннисистка Людмила Киченок и австралийка Эллен Перес обыграли американок Хейли Батист и Джессику Пегулу со счетом 6:4, 7:5.

Матч длился 73 минуты, за которые украинка и австралийка подали восемь эйсов, допустили одну двойную ошибку и использовали два из трех брейкпойнтов. Интересно, что американки не использовали ни одного из своих семи брейков.

В четвертьфинале Киченок и Перес сыграют против американки Николь Мелихар и россиянки Людмилы Самсоновой.

