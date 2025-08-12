Известна причина снятия Ястремской с турнира в Цинциннати
Даяна не хочет рисковать здоровьем перед US Open
Даяна Ястремская в интервью btu.org.ua высказалась о снятии с матча третьего круга турнира в Цинциннати с Коко Гофф:
Последние несколько дней принимаю тяжелые антибиотики, от которых началась сильная интоксикация. Думала не играть и предыдущий матч, но была надежда, что это пройдет. Однако под нагрузками пульс поднимается и слабость сильная.
В матче против Томовой было очень плохо, сердце просто вылетало... Вчера совсем не тренировалась, и вместе с врачами решили, что не будем рисковать здоровьем. Пока что несколько дней буду без тренировок, а дальше буду готовиться к US Open.
