Денис Седашов

Итальянский теннисист Флавио Коболли (14 ATP) стал вторым финалистом Roland Garros, не выходя на корт в полуфинале.

Его соперник и соотечественник Маттео Арнальди (104 ATP) снялся с турнира из-за вирусной инфекции. Благодаря этому 24-летний Коболли впервые в карьере сыграет в финале турнира серии Большого шлема.

В решающем матче Открытого чемпионата Франции итальянец встретится с немцем Александром Зверевым (3 ATP), который пробился в финал ранее.

Арнальди – самый низкий по рейтингу полуфиналист Roland Garros с 1997 года.