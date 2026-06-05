Коболлі без бою вышел в финал Roland Garros
14-я ракетка мира прошел дальше после отказа соперника из-за вируса
около 2 часов назадПодписаться в
Итальянский теннисист Флавио Коболли (14 ATP) стал вторым финалистом Roland Garros, не выходя на корт в полуфинале.
Его соперник и соотечественник Маттео Арнальди (104 ATP) снялся с турнира из-за вирусной инфекции. Благодаря этому 24-летний Коболли впервые в карьере сыграет в финале турнира серии Большого шлема.
В решающем матче Открытого чемпионата Франции итальянец встретится с немцем Александром Зверевым (3 ATP), который пробился в финал ранее.
Арнальди – самый низкий по рейтингу полуфиналист Roland Garros с 1997 года.
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