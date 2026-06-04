Владимир Кириченко

Итальянский теннисист Маттео Арнальди (АТР, 104) стал самым низкорейтинговым игроком, который вышел в полуфинал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции с 1997 года.

Тогда это сделал Филипп Девульф, когда занимал 122-ю строчку в рейтинге. Об этом сообщает OptaAce.

104 - Matteo Arnaldi (#104) has become the lowest-ranked player to reach the Men’s Singles semi-final at Roland Garros since Filip Dewulf (#122) in 1997. Survive.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/GkJqFoKMIZ — OptaAce (@OptaAce) June 3, 2026

Арнальди вышел в полуфинал Roland Garros-2026 после того, как его соотечественник Маттео Берреттини (АТР, 105) не смог завершить матч.

В 1/4 финала Берреттини снялся при счете 7:5, 5:2 в пользу Арнальди. За выход в финал соревнований Арнальди поборется с соотечественником Флавио Коболли, который занимает 14-ю строчку мирового рейтинга.

Полуфиналисты Roland Garros-2026 в мужском одиночном разряде.