Арнальди – самый низкорейтинговый полуфиналист Roland Garros с 1997 года
Маттео в 1/4 финала оставил за бортом мейджора своего соотечественника
около 3 часов назадПодписаться в
Итальянский теннисист Маттео Арнальди (АТР, 104) стал самым низкорейтинговым игроком, который вышел в полуфинал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции с 1997 года.
Тогда это сделал Филипп Девульф, когда занимал 122-ю строчку в рейтинге. Об этом сообщает OptaAce.
Арнальди вышел в полуфинал Roland Garros-2026 после того, как его соотечественник Маттео Берреттини (АТР, 105) не смог завершить матч.
В 1/4 финала Берреттини снялся при счете 7:5, 5:2 в пользу Арнальди. За выход в финал соревнований Арнальди поборется с соотечественником Флавио Коболли, который занимает 14-ю строчку мирового рейтинга.
Полуфиналисты Roland Garros-2026 в мужском одиночном разряде.
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